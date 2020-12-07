تشديد على ارتداء الكمامات أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمه بملوي

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، التزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية، وتوفير كافة سبل الدعم أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين.

ووجّه اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، نوابه ورؤساء القرى والأحياء بمتابعة صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي بدأت بفروع مكاتب البريد وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وقال رئيس مدينة ملوى إن متابعة صرف الدفعات الجديدة، يأتي في إطار تنفيذ تعليمات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة عملية صرف المنحة الرئاسية لدعم العمالة الغير منتظمه في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس، حفاظا على صحة المواطنين ، وضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجّه المحافظ رئيس المدينة خلال متابعة صرف المنحة بمكتب بريد أرض المولد بحي أبوهلال، بفتح منفذ بديل بنادي الشعب المجاور لمكتب البريد، لمواجهة التكدس، كما وجه إلى دعم مكتب البريد الرئيسي بمجمع المصالح بمقاعد إضافية للمواطنين لمواجهه الزحام، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.