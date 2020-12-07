لحد البيت.. تعرف على أسعار تحليل كورونا في 7 معامل طبية

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتحذيرات الحكومة المصرية من الموجة الثانية من تفشي الفيروس، تواصل وزارة الصحة استعدادتها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، مؤكدة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب المخالطة بالأشخاص الحاملين للفيروس.

وفي الوقت الحالي أصبح تحليل الـPCR لا غنى عنه خاصة مع دخول فصل الشتاء، وتشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية مع أعراض كورونا، وذلك لمزيد من الاطمئنان والتأكد من الخلو تمامًا من أي أمراض فيروسية.

وترصد "الوطن" أسعار تحليل الـPCR بالمنزل في عدد من المعامل الصحية على النحو التالي:

أسعار تحليل PCR في معامل كايرو لاب

تقدم معامل كايرولاب 3 أنواع من التحليل وتظهر نتائج التحليل في مدة تتراوح بين 24 إلى 36 ساعة، وهم:

- تحليل معتمد من جامعة عين شمس بسعر 2000 جنيه.

- تحليل معتمد من وزارة الصحة بسعر 2200 جنيه.

- تحليل للاطمئنان فقط بسعر 1050 جنيهًا، وترسل النتيجة في رسالة نصية عبر الواتساب.

أسعار تحليل PCR في معامل المختبر

وتقدم معامل المختبر تحليل PCR عبارة عن مسحة من الأنف يمكن إجراءه في القاهرة والمحافظات من أي فرع، أو حجز زيارة منزلية، ويكون سعر التحليل 2000 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر الزيارة المنزلية، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة للقاهرة، وخلال 48 ساعة للمحافظات والإسكندرية، ويمكن طلب تقرير من الدكتور وقت أخذ المسحة، علما بأنّ التحليل لا يخضع لخصم نقابة أو تأمين.

أسعار تحليل PCR في معامل البرج

ويقدم المعمل التحليل عبارة عن مسحة من الأنف يمكن إجراءه في القاهرة والمحافظات عن طريق زيارة منزلية فقط، ويكون سعر التحليل 2000 جنيه بالإضافة إلى 100 جنية سعر الزيارة المنزلية، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة للقاهرة، وخلال 48 ساعة للمحافظات والإسكندرية، ويمكن طلب تقرير من الدكتور وقت أخذ المسحة.

أسعار تحليل PCR في معامل كايرو سكان

ويقدم المعمل تحليل PCR معتمد من جامعة عين شمس بسعر 1900 جنيه، ويضاف 100 جنيه في حال خدمة الزيارة المنزلية، وتظهر النتيجة خلال 48 ساعة.

أسعار تحليل PCR في معامل ألفا

ويتيح المعمل مجموعة تحاليل خاصة بالجهاز التنفسي مرشحة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على الجهاز التنفسي والأعضاء الحيوية بجسم الانسان يشتمل على: CBC -ALT-CRP titre -LDH-Ferritin - ESR - D-dimer، وتكلفته 800 جنيه عبارة عن عينات دم فقط وليست مسحة بالأنف، وتظهر النتائج في مدة من يوم إلى يومين.

أسعار تحليل PCR في معامل تكنو سكان

ويوفر المعمل تحليل PCR معتمد من وزارة الصحة بسعر 1900 جنيه، وآخر غير معتمد بهدف الاطمئنان على الصحة فقط بسعر 1500 جنيه، ويضاف 100 جنيه خدمة الزيارة المنزلية.

أسعار تحليل PCR في معامل رويال لاب

ويوفر المعمل تحليل PCR معتمد من وزارة الصحة بختم النسر للسفر بسعر 2000 جنيه للمصريين وغير المصريين، وآخر غير معتمد بهدف الاطمئنان على الصحة فقط بسعر 1100 جنيه شامل سعر الزيارة المنزلية.