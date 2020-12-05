الصحة تحدد طرق الوقاية من الإصابة بكورونا في الموجة الثانية

قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن تقوية مناعة الجسم مهمة جدا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن مناعة الجسم لا يمكن تقويتها من خلال أدوية الفيتامينات فقط.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها أن تناول الفيتامينات بكثرة يأتي بنتائج مضرة للجسم، وهناك عدة طرق لتقوية مناعة الجسم طبيعية يمكن الاستفادة بها بدون اللجوء لأدوية الفيتامينات.

وأضافت أنه من أهم هذه الطرق هي العودة للطبيعة من خلال الاعتماد على التغذية السليمة من خضروات وفاكهة تحتوي على فيتامين سي والذي يوجد في البرتقال والجوافة والمانجو والأناناس، وكذلك تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 وتوجد فى الأسماك والسبانخ والفول والصويا.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة البعد عن التوتر والنوم السليم والحفاظ على الراحة النفسية لأنها عامل أساسي لتقوية المناعة، والبعد عن المأكولات والوجبات السريعة والاقلاع عن التدخين، مؤكدة أن المدخنين هو أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة التوقف عن شرب الكحوليات.

وأكدت اللجنة على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين و الحفاظ على التباعد الإجتماعى لأن الفيروس المسبب لمرض كوفيد19 لا يستطيع أن ينتقل من الشخص المصاب الى ماهو أبعد من مسافة محددة، لافتة الى ضرورة التهوية الجيدة خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم غلق الشبابيك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى اليوم.