راعي كنيسة مارجرجس يدلي بصوته الانتخابي في لجنة برأس سدر

أدلى القمص جورجيوس نبيه، راعي كنيسة مارجرجس ومارمينا بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات البرلمان، اليوم، في إحدى لجان المدينة، وشهد اليوم الأول لجولة الإعادة إقبالا المواطنين.

وأكد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المنافسة بين المرشحين اتعكست على المشهد بحشد الناخبين.

وأكد مصدر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة، وتواجد جميع القضاة المشرفين على الانتخابات في اللجان قبل فتحها، وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى لتأمين اللجان الانتخابية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتجري جولة الإعادة بجنوب سيناء في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن خليج السويس" رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ، بين حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب أحمد حسان المرشح المستقل، على مقعد فردي.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.