جنوب سيناء تستعد للسيول بتطهير بحيرات وادي الطيبة وأم شيبة

قام المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم السبت، بزيارة مواقع العمل بالمرحلة الثانية لمشروع حماية المحافظة من أخطار السيول، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أبوزنيمة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري رفع كفاءة وإعادة تأهيل بحيرة سد وادي الطيبة بمدينة أبوزنيمة، وبحيرة سد أم شيبة بمدينة أبورديس، من خلال تطهيرها ورفع جميع الترسيبات بالبحيرتين، لاستيعاب أكبر قدر ممكن لحصاد من مياه الأمطار والسيول، ضمن أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية بالمدينة.

وأشار مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إلى إقامة سد وادي طيبة بتكلفة 2.3 مليون جنيه، وتنفيذ سد وادي أم شيبة بتكلفة مليوني جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأوضح أن مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، نجح بعدما حقق الغرض منه وهو حجز وتخزين أكبر كمية من مياه الأمطار لزيادة منسوب الخزان الجوفي، واستغلال مياه البحيرات الصناعية في الزراعة، إضافة إلى حماية الطرق والمنشآت والمباني من الدمار.