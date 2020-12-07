رئيس جامعة طنطا: مواكبة نظم التعليم العالمية بلائحة جديدة

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على تطوير وتحديث برامجها التعليمية في إطار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع، وتطبيق معايير الجودة لمواكبة نظم التعليم بالجامعات العالمية، بهدف تأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل .

جاء ذلك، اليوم، عقب صدور قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات باعتماد اللائحة الداخلية الجديدة لكلية التربية النوعية بمرحلة البكالوريوس، وفق نظام الساعات المعتمدة.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس حسب الساعات المعتمدة 4 سنوات جامعية مقسمة إلى أربع مستويات دراسية على 8 فصول دراسية ، على أن يجتاز الطالب (146) ساعة معتمدة .

وأوضح الدكتور حمدى شعبان عميد كلية التربية النوعية بطنطا، أنه وفقًا للائحة الجديدة تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التربية النوعية في إحدي التخصصات النوعية التالية (تربية موسيقية – تربية فنية – الاقتصاد المنزلي التربوي – تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي – الإعلام التربوي).

وأشاد عميد الكلية بالجهود التى بذلتها إدارة الكلية فى سبيل اعتماد اللائحة الجديدة، تحت إشراف الدكتوره نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشؤون الطلاب، ‏بالتعاون مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس، مثمنًا ‏توجيهات لجنة اللوائح بجامعة طنطا برئاسة الدكتور عماد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ￼وجهود لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلى برئاسة ‏الدكتور الهلالي الشربينى، والدكتور صلاح خضر أمين اللجنة.

من جهة أخى، شهدت محافظة الغربية زيارة اللواء محمد عزي، المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، لمراجعة موقف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، في اطار متابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأعمال تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، وكان في استقباله الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وقام بزيارة المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا للتأكد من مطابقة مايقدمه المركز من خدمات، وشهدت الزيارة أيضا مدينة قطور وعقد اجتماع مع مديري الإدارات بالمركز تمهيدا لبدء أعمال التدريب بالمركز التكنولوجي بقطور ليكون آخر مركز في المحافظة ليكتمل عقد المراكز التكنولوجية بجميع مدن المحافظة.

جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من توحيد الرسوم والمستندات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وجاري إعداد دليل للمواطن وإتاحة كافة الخدمات عبر البوابة الإلكترونية بما يوفر للمواطن عدم الذهاب للمراكز والأحياء في العديد من الخدمات ويمكن الحصول عليها من المنزل في ظل خطط الدولة للتحول الرقمي.