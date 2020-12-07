الخميس.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، التى تبدأ يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الحالي، وتستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه، مؤكداً الاستعداد التام للجامعة وكلياتها لإجراء الانتخابات بكل شفافية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

وأوضح "عزيز" في تصريح له، اليوم، أن انتخابات الاتحادات الطلابية بمثابة الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيليهم للتعامل في المستقبل باحترافية للمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المصري، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، وذلك لاختيار أفضل العناصر التي ستقوم بترشيح نفسها وتكون ممثلة تمثيلاً حقيقياً للطلاب ومعبرة عنهم.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس وإخصائي رعاية الشباب والطلاب غير المرشحين، مضيفاً أنه سيتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات يوم الخميس المقبل، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 12 من الشهر نفسه، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر، بالإضافة إلى فحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر.

وأشار صبري محمد، مدير عام رعاية الشباب المركزية إلى أن الدعاية الانتخابية فى الكليات ستبدأ يوم الخميس 17 ديسمبر، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج سيكون يوم الأحد 20 ديسمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة يوم الاثنين 21 من الشهر نفسه.

وأضاف صبري أن الثلاثاء 22 ديسمبر ستتم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، تليه الأربعاء 23 من الشهر نفسه انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية الخميس ٢٤ ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن كل كلية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكذلك أعضاء اللجنة وتضم كلاً من منسق الأنشطة الطلابية، مدير رعاية الشباب، مدير الكلية، طالبين متميزين من غير المشاركين بالانتخابات.