لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 54 من العاملين بمستشفى الفشن في بني سويف

أحال المهندس محمود شاهين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، 54 من العاملين بمستشفى الفشن المركزي، إلى التحقيق، اليوم، على خلفية تغيبهم عن العمل.

وفاجأ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، المستشفى المركزي، بزيارة لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وحُسن انتظام العمل داخل المستشفى، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة والزيارات المفاجئة لأماكن تقديم الخدمات الحيوية.

وكشفت الزيارة عن تغيّب 54 من العاملين بالمستشفى بينهم 27 ممرضة، و27 طبيباً، بينهم 13 صيدلانياً و7 أطباء علاج طبيعى و7 إخصائيين، وتمت إحالتهم إلى الشؤون القانونية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن على متابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 فداناً لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بناحية الجفادون التابعة لمجلس قروي دلهانس، تمهيداً للبدء في تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالقرية.

وأشار رئيس المدينة إلى تنفيذ الوحدة حملة لضبط ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية، والتي استهدفت المخابز البلدية بقرية شنرا فجر اليوم، أسفرت عن تحرير 10 محاضر تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان وعدم إعطاء بون صرف، وتم إرسال المحاضر إلى إدارة تموين الفشن لاتخاذ اللاذم حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد شاهين تكثيف الجهود في ملف النظافة، والاستغلال الأمثل لأوقات غلق المحلات التجارية العامة لرفع كفاءة نظافة وتطهير الشوارع، حيث تم رفع 60 طناً من القمامة والمخلفات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على تفريغ حاويات القمامة من الحي القبلي، كما قام مجلس قروي شنرا اليوم برفع 11 طناً من القمامة المنزلية بدائرة الوحدة، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية الفنت بتمهيد ومسح الشوارع الرئيسية بالقرية، فضلاً عن جمع 18 طناً من مخلفات المنازل، علاوة على إزالة الأشواك والحشائش من مدخل نزلة حنا التابعة لمجلس قروي أبسوج.