مسيرة لحث المواطنين بمدينة أبوزنيمة على المشاركة في الانتخابات

نظم مشايخ القبائل البدوية بمدينة أبوزنيمة بالتعاون مع مشايخ الأزهر، مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، في اليوم الأول لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة طور سيناء.

وجابت المسيرة جميع أحياء المدينة متوجهة إلى مقر لجنة الانتخابات، وقال الشيخ سند علي، مدير إدارة الأوقاف بمدينة أبوزنيمة، إن جميع العاملين في الإدارة حريصين على المشاركة في الانتخابات، مع الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، وعدم حث المواطنين على إختيار مرشح بعينه.

وأوضح أن لرجال الدين دور مهم في الدعوة لأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وكافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية، مع التشديد على عدم استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، أو الانحياز لصالح حزب أو مرشح .

ويخوض جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بجنوب سيناء المرشحين "حميد سليمان أبوبريك" مرشح حزب مستقبل وطن، و"غريب أحمد حسان" المرشح المستقل، على مقعد فردي بالدائرة الثانية بمدن خليج السويس رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" .

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.