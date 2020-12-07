"نبوي" يساعد ذوي الإعاقة بالانتخابات: مخدناش حقنا غير في عهد السيسي

بعزيمة وإصرار وروح التحدي، خرج من منزله متوجهاً إلى لجنة مدرسة الشهيد أحمد السرسي بشبين الكوم، ليؤدي دوره الدستوري والقانوني، رغم إعاقته التي أقعدته على كرسي متحرك، متحديا كل الظروف من أجل مساعدة الناخبين.

يقول محمود نبوي علام، متابع الانتخابات عن المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إنه قبل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه كرئيس للجمهورية واهتمامه الملحوظ بذوي الاحتياجات الخاصة، كان هناك عدم اهتمام وتهميش لدور ذوي الإعاقة في الحياة السياسية المصرية، ومنعهم من تأدية واجبهم نحو مجتمعهم وبلدهم في إطار عدم قيام الدولة بمساعدتهم في الدمج المجتمعي وإزالة العوائق أمامهم.

"في الفترة الحالية تشهد مصر طفرة في مجال التعاون والتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة" هذا ما شدد عليه "نبوي" في حديثه لـ"الوطن"، مؤكداً أن الدولة لا تتراخى ولا تتوانى عن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأ الاهتمام بهم أكثر وأكثر من خلال مشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابات التشريعية، وفقاً للدستور والقانون.

وتابع: "الانتخابات فرصة كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع والتواجد علي الصعيدين السياسي والاجتماعي" مشيدا بالتنظيم الرائع والتعاون المثمر من كافة الجهات لإنجاح تجربة الانتخابات البرلمانية الجارية والاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بين الناخبين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "نبوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على أن لجان الانتخابات في محافظة المنوفية تشهد توفير وسائل الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مثل الكراسي المتحركة بمساعدة أفراد وزارة الداخلية، مؤكداً أنه كان يتمنى توفير لافتات بلغة الإشارة لمساعدة الصم وضعاف السمع في العملية الانتخابية.