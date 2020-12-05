مدير إسعاف المنوفية: أعراض كورونا بقت أشد من الأول.. والوفيات زادت

أكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بشكل كبير في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية خلال الشهر الجاري، قائلا "هندخل الذروة الشهر ده والإصابات كتير جدا".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالات العزل المنزلي، التي لم تذهب إلى المستشفيات، مرتفعة بشكل كبير جدا، وهو ما يوضح أننا دخلنا مرحلة الذروة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الإصابات عنيفة وقوية وليست مثل الموجة الأولى.

وتابع عبد الحميد، بأن حالات الوفيات زادت من جديد، وأصبحت محافظة المنوفية تسجل أكثر من 5 حالات يوميا، محذرا المواطنين من خطورة الموقف، مطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والبعد عن أماكن التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، يواصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مباشرة أعماله من داخل استراحة المحافظة بمدينة شبين الكوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل وفق بروتوكولات وزارة الصحة، تحت إشراف الأطباء بمستشفى حميات شبين الكوم.

وأكد أبو ليمون، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن حالته الصحية مستقرة وفق العلاج والبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، قائلا "أنا بخير الحمد لله وحالتي الصحية مستقرة".

وأصيب 5 موظفين بفيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة المنوفية، أمس السبت، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين آخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بعد ظهور عدد من الأعراض علي عدد منهم.

وأكد مصدر مسؤؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الورادة من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وطمأن المصدر بأنه تم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوى بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا على صحتهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموظفيين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور الأعراض على عدد منهم، مؤكدا أنهم تأكدوا من الإصابة، مشددا على أن الوضع الصحي للمصابين الأربعة مستقر داخل العزل المنزلي، وتحت إشراف طبي من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.