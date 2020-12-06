"أطباء المنوفية": إصابات كورونا في تزايد كبير "العنايات مزدحمة"

أكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، ان أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تزايد كبير، قائلا "الأعداد في تزايد كبير قوي والأعراض أقوى، والعنايات كلها تقريبا مشغولة وكاملة، وحالات الوفاة زادت والموجة جامدة" .

وأضاف نقيب الأطباء بالمنوفية، لـ"الوطن"، أن "الكورونا المعوية" ظهرت بشكل في حالات الموجة الثانية، مؤكدا أن أغلب الحالات تعاني من أعراض الجهاز التنفسي بحدة أقوى من الموجة الأولى.

وتابع، بأن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر المعرضين لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من الشباب وصغار السن.

على صعيد متصل، أكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف في محافظة المنوفية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا وادت بشكل كبير في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية خلال الشهر الجاري، قائلا "هندخل الذروة الشهر الجاري والإصابات كتير جدا" .

وأضاف مدير مرفق الإسعاف في محافظة المنوفية، في لـ"الوطن"، أن "حالات العزل المنزلي والتي لم تذهب إلى المستشفيات مرتفعة بشكل كبير جدا، وهو ما يوضح أننا دخلنا مرحلة الذروة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن الإصابات عنيفة وقوية وليس مثل الموجة الأولى.

وتابع، بأن حالات الوفيات زادت من جديد وأصبحت محافظة المنوفية تسجل أكثر من 5 حالات يوميا، محذرا المواطنين من خطورة الموقف ومطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والبعد عن أماكن التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.