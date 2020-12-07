تكثيف الحملات في الأقصر للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تحقيق الأنضباط بالشوارع وضبط المخالفين والتأكد من الألتزام بالأجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وفي ضوء الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بسبب الاشغالات والتعديات بعدد من المناطق والشوارع بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

وجاءت تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بقيادة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة مكثفة لأعمال الحملات التفتيشية على الشوارع الرئيسية والجانبية لضبط الأشغالات والتصدى للتعديات على حرم الطرق لضمان تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة، مع التفتيش الدورى على المقاهى والمطاعم لضمان الألتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تقديم النرجيلة وغيرها من الأجراءات الوقائية.