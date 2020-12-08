حظك اليوم الثلاثاء 8-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

علم الأبراج يرتبط بالفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تبدو بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تعتني بخطواتك وأعمالك وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات نفسك وتعرف كيف تعالج المشاكل أولا بأول.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق تطورا وتكسب التقدير وقد ترتب لسفر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أيضا أمور خافية أو تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتكلم بهدوء إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لأن علاقتك بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نشوى مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أكتوبر.