حظك اليوم الاثنين 7-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، ويختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تعطي مثالا جيدا يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، فقط تأن في خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يدفعانك للتعامل بود ويمنحانك طاقة ويتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك ثقةً وإصرارا وحضورا أخاذا وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتطل على العالم مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تأمل في هدوء ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات وعليك أن تُظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. فرمل اليوم مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارا جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء ويعدك الفلك بلقاءات اجتماعية وعاطفية رائعة ودعم من المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتراجع اليوم خطواتك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يدفعانك للتعبير عن نفسك بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقم بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن أكثر مرونة مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.