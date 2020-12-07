بالصور.. طوابير وزحام في ميت شهاله وسمادون خلال جولة الإعادة بالمنوفية

شهدت لجان الانتخابات في قرية سمادون بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، تزاحم أهالي القرية للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات اثنين من المرشحين، ويتواجد بالقرية أحد المرشحين الأربعة.

كما تشهد اللجان الانتخابية بقرية ميت شهاله بدائرة تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية، إقبالا كثيفا من الناخبين والتي ظهر فيها الشباب بشكل ملحوظ وكذلك السيدات، وتعد القرية أحد قرى المرشحين بالدائرة .

وشددت لجنتا الانتخابات بمركز الشباب بالقرية، برئاسة المستشار يحى الغازولي، والمستشار إبراهيم عبدالمنعم، علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددين علي جميع المترددين على اللجان بارتداء الكمامة.

وأعلنت صباح اليوم الاثنين غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء الغرفة عن انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 .

وشهد محيط لجان الانتخابات تواجد أمني مكثف لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، استعدادا لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

كما تتواجد القوات المسلحة في اللجان العامة والمورو علي اللجان الفرعية، لمتابعة سير عملية الانتخابات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة استعداداً لاستقبال انتخابات مجلس النواب.