كبار السن يتصدرون المشهد في جولة الإعادة بالقليوبية

شهدت اللجان الانتخابية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اليوم الإثنين، إقبالا كثيفا من قبل كبار السن والذين توافدوا على اللجان رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب علي مقعد الدائرة الوحيد بالمحافظة، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية مؤكدين "أن مشاركتهم تأتي من أجل مستقبل افضل لمصر".

وحرصت قوات التأمين بأحد اللجان الموجودة بمدينة قليوب على مساعدة سيدة مسنة للإدلاء بصوتها فى اللجنة حيث تزايد إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة.

وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل وسط أجواء انتخابية تتسم بالمنافسة بين المرشحين.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

في وقت سابق ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات ، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلى لجان الانتخابات ، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

وأكد المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، ومشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.