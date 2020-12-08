"عشان توفر فلوسك".. تعرف الأجهزة الكهربائية الأكثر كفاءة وأقل استهلاكا

مع تطبيق شرائح محاسبة استهلاك الكهرباء للعام الجديد "2020-2021" بدأ عدد كبير من المواطنين البحث عن أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء وطرق ترشيد استهلاكها لتجنب ارتفاع قيمة الفواتير.

تنشر "الوطن" أكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء في المنزل وطرق ترشيد استهلاكها والأجهزة الأقل استهلاكا لضمان توفير النفقات وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

مكيف الهواء

من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء ويستخدم خلال فصل الصيف للتغلب على الطقس الحار أكثر من فصل الشتاء، ويبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر.

غلاية الماء

من الأجهزة عالية الاستهلاك وتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة خلال اليوم، ويبلغ معدل استهلاكها للكهرباء نحو 310 كيلو وات للشهر الواحد.

الثلاجة

من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء فتستهلك ما يقرب من 205 كيلو وات خلال الشهر الواحد.

المكواة

من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 1000 وات خلال الساعة الواحدة.

ولا ينصح بتركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

غسالة الأطباق

يبلغ حجم استهلاك غسالة الأطباق في الساعة الواحدة نحو 1200 وات وهو معدل هائل في حالة استخدامها بشكل يومي أو مرتين خلال اليوم.

الميكروويف

من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء فقد يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد.

ولا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة وينبغي كذلك فصله من الكهرباء بعد الاستخدام.

الأجهزة الأقل استهلاكا للكهرباء

تحتفظ بعض الأجهزة المنزلية بميزة الاستهلاك القليل للكهرباء ولا تتسبب في رفع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية إذا تم استهلاكهم بشكل صحيح وقطع التيار عنها بعد الانتهاء من استهلاكها.

وتتمثل هذه الأجهزة في:

- الشاشات LED وLCD.

- الريسيفر بأنواعه المختلفة يعتبر من أقل الأجهزة استهلاكاً للكهرباء ويجب فصله بعد الانتهاء من استخدامه حتى لا يستمر فى استهلاك الكهرباء.

- شاحن الموبيل وينصح بفصله بعد الانتهاء من الشحن حتى لا يستمر فى استهلاك الكهرباء.

- اللاب توب.

-اللمبات الليد ذات الكفاءة العالية.

طرق معرفة الأجهزة الكهربائية

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق معرفة الأجهزة الكهربائية الأكثر كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء.

يجب أن يقوم المستهلك بشراء الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية التي تكون موفرة في استهلاك الكهرباء، ما يترتب عليه التوفير في فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال الاطلاع على الملصق الاسترشادي المثبت على كل جهاز الذي يوضح كفاءة الجهاز وقدرته على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية، ويمكن معرفة ذلك من خلال الحرف الموجود على الملصق حيث إن حرف A يكون خاص بالجهاز الأعلى كفاءة وأقل استهلاكا وG للجهاز الأقل كفاءة وأعلى استهلاكا للكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

- نزع فيشة المراوح والخلاطات وجميع الأجهزة التي لا يتمّ استخدامها بالإضافة لنزع فيشة التلفزيون لأنها تسحب شحنات كهربائية.

- لا يجب ترك شاحن الهاتف المحمول في مصدر الكهرباء لأنَّه يستهلك منها طول فترة توصيله بالكهرباء.

- إطفاء الأضواء التي لا يتمّ استخدامها وإضاءتها عند الحاجة فقط.

- فصل أجهزة الكمبيوتر بشكل كامل من الكهرباء لأن عدم فصلها يستهلك طاقة كهربائية وأيضا من جهاز اللاب توب بالإضافة للأجهزة ذات العداد أو "التايمر" مثل الميكروييف حيث إنها تستهلك قيمة عالية من الكهرباء.

- يجب التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن واستخدام دورات الغسيل الأقل وقتًا وتنظيف الفلتر باستمرار عند استخدام غسالة الأطباق والحرص على نظافة غلاية الماء باستمرار.