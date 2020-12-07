محافظ شمال سيناء: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه كان حريصا على النزول مبكرا لتفقد اللجان الانتخابية في مدارس المحافظة في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات برلمان 2020 مشيرا إلى أن الكثافة تكون قليلة في الساعات الأولى لليوم الأول بسبب تواجد أغلب المواطنين في مكاتب العمل.

وأضاف "شوشة" خلال استضافته في الفقرة الإخبارية لفضائية “extra news” أنه يتوقع أن يكون عدد الناخبين في هذه المرحلة أعلى من الذين تواجدو في الجولة الأولى، لافتا إلى أن المحافظة كانت الأعلى على مستوى المشاركة من المواطنين في الجولة الأولى.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المحافظة اتخذت إجراءات عديدة منذ شهر وتم تجديد هذه الاجراءات الخاصة بتعقيم وتطهير اللجان الانتخابية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجانب إرشاد الناخبين وتعريفهم باللجان الانتخابية التي سيقومون بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية فيها.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن المحافظة جهاز تنفيذي يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن اللجان الانتخابية في وسط سيناء والشيخ زويد تعمل بكفاءة عالية وتم التأكد من سير العملية الانتخابية والتأكد من توفير أماكن المبيت للقضاة التي تكون في نفس اللجان لافتا إلى ضم بعد اللجان الانتخابية على بعضها من أجل الحالة الأمنية في وسط سيناء.

وتجرى الانتخابات في دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتعد الانتخابات الحالية أول انتخابات يتم إجراءها بعدل تعديل الدستور في عام 2019 الذي أقر استحداث غرفة جديدة تشريعية وهي مجلس الشيوخ.