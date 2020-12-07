لأول مرة.. جامعة سوهاج ضمن أفضل 5 جامعات "صديقة للبيئة" في أفريقيا

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن اختيار الجامعة ضمن أفضل خمس جامعات مستدامة في افريقيا، جاء ذلك طبقاً للتصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة والتي تطبق معايير الاستدامة، مضيفاً أنها حصدت المرتبة رقم ٤٩٦ عالمياً من بين ٩١٢ جامعة من مختلف دول العالم.

وأكد عزيز على أن تحقيق هذا التميز ما هو إلا نتيجة لجهد جماعى ساهم فيه جميع منسوبي الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلاب، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة فى مجال التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى التي تشارك الجامعة بهذه المسابقة والتي تقام سنوياً منذ عام ٢٠١٠م.

واوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي استخدام كل ما هو متوافر من معارف ومهارات من أجل التنمية، واستغلال الموارد المحلية المتاحة على الوجه الأمثل، والمحافظة على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة، مضيفاً أن زيادة وعي المجتمع الجامعي بمفاهيم البيئة المستدامة و البيئة الخضراء أثمر في النهاية عن حصد جامعة سوهاج لهذا المركز.

وأضاف الدكتور حمدي محمود مدير وحدة الاستدامة و منسق عام المسابقة أن المعايير التى تم عليها التصنيف شملت أنشطة الجامعة ككل مثل بصمة الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، البنية التحتية والغطاء الأخضر، وترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى فصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة، والعملية التعليمية والبحث العلمي ووجود وحدة للاستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.

وأشار أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، إلى أن فريق عمل المعايير ضم كلاً من الدكتور حمدي محمود حسانين منسق عام المسابقة، والدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة بالمسابقة، والدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور عماد وهبة صموئيل وكيل كلية التربية، والدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة، والدكتور معتمد السيد العميد السابق بكلية الطب البيطري، والدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة و الدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة المشروعات، وبمساهمة فاعلة من الدكتور ياسر شحاتة مدير عام الشئون الإدارية وكل مديري الإدارات.