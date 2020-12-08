إقبال كبير على الجولة الأخيرة لـ"انتخابات النواب" بـ13 محافظة

شهد أول أيام التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب إقبالاً كبيراً وسط إجراءات احترازية مشددة فى 13 محافظة.

وشارك رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء فى التصويت خلال جولة الإعادة، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، خلال الإدلاء بصوته فى لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، إن الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب مجلس النواب الجديد، ولا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة، فالأمر متروك لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية.

"عبدالعال": الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد

وكشف «عبدالعال» أن المجلس المقبل هو الذى سيُصدر لائحة مجلس الشيوخ، مؤكداً أن نجاح مصر فى إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستورى رسالة هامة للداخل والخارج، خاصة أنها نجحت فى ظل تحدى فيروس كورونا.

وشهدت اللجان الانتخابية فى مصر الجديدة إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وأدلى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة، وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بإقبال المواطنين على المشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات الاحترازية باللجان لمنع انتشار فيروس كورونا عقب إدلائها بصوتها فى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة.

من جانبه، ترأس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف المحافظات لرصد أى شكاوى والتعامل الفورى معها، حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية التى تسير بشكل طبيعى دون شكاوى، فيما تفقّد محافظ القاهرة الدكتور خالد عبدالعال لجان إعادة انتخابات مجلس النواب فى مدينة نصر ومصر الجديدة