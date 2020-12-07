كيفية الحصول على خطوط إنترنت لطلاب أولى ثانوي: 1000 ميجا بـ5 جنيهات

منذ انتشار جائحة كورونا في العالم، انتشرت أهمية الدراسة والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى الاعتماد على المواقع التعليمية، ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، التي تعمل على تعويض تقليص عدد الساعات الدراسية.

وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم أبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية، أعلنت الوزارة عن طرح خطوط انترنت مجانية وباقات بسعر رمزي لطلاب الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع "أورنج مصر"، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي"، الذي تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة، لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية، التي يوفرها التابلت، سواء عن طريق بنك المعرفة المصري، أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، وغيرها من المواقع التعليمية.

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على خط الإنترنت والباقات المميزة للطالب، حيث سيتم توفير باقة لتوفير 1000 ميجا إنترنت بـ5 جنيهات فقط، حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت، تستخدم للدخول على المواقع التعليمية التابعة للوزارة فقط.

المستندات المطلوبة للحصول على خط إنترنت مجانا:

توجه الطالب لأقرب فرع "أورنج" بعد استلام التابلت، ويجب أن يحضر بعض المستندات وهي كالآتي:

- بطاقة الطالب بشرط أن تكون سارية.

- إذا لم يكن الطالب قد استخرج بطاقة رقم قومي، فيتم إحضار بطاقة للأقارب من الدرجة الأولي مثل الأب، الأم، الأخ، الأخت، الجد، العم، الخال، الخالة، بالإضافة إلى شهادة ميلاد مميكنة للطالب.

- رقم جلوس الطالب.

وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا إنترنت بقيمة 5 جنيهات فقط، حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت.