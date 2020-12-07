التعليم تطلق القناة الثانية من باقة "مدرستنا" لطلاب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

حيث تقدم قناة "مدرستنا ٢"، عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠، محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات ﺑﻨﻚ المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه علي القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة .

وتعتمد قناة مدرستنا ٢ علي مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم اسئلة التقويم والامتحان والقاء الضوء علي كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وتؤكد الوزارة، إن إنتاج القناة هو عمل مستمر ولذلك تقدم الجديد كل يوم، وبالتالي ستبدأ القناة باللغة العربية وتتناول اللغات الأخرى تباعًا.

مع تمنيات وزارة التربية والتعليم بتجربة تعلم ممتع ومستقبل مشرق بإذن الله.