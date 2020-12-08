أديب يشيد بنجاح زيارة السيسي لباريس.. ويسخر من "هاشتاجات" تركية معادية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، نجحت نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات، موضحًا أنه كان هناك توقعات، أنه سيكون هناك تحديات وصعوبات خلال هذه الزيارة، "ناس تقولي نجحت إزاي، شوفوا أول هاشتاج إيه على تويتر، وتعرفوا إنها نجحت".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن الهاشتاج "الثورة قادمة"، هاشتاج تركي صرف، روجته قناة الجزيرة القطرية، ساخرًا: "هما فجأة افتكروا الثورة فقالك نعمل هاشتاج"، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقف اليوم، ليشاهد تحالف بين أثنين "يكرهم كره العما"، على حد وصفه.

وأشار الإعلامي، إلى أن أردوغان لدية مشكلة مع ماكرون، للدرجة التي جعلته يطالب الفرنسيين بعدم انتخاب ماكرون مرة ثانية، وتابع ساخرًا: "انتوا بقى عارفين طبعا محبة أدروغان للرئيس السيسي عاملة إزاي"، موضحًا أن العالم رأى الاستقبال التاريخي للرئيس المصري في فرنسا، سواء بالخيال أو الموتوسكيلات، "إستقبال رسمي".

وأوضح أن تركيا كانت تظن أن فرنسا ستكون خجولة عند استقبالها للرئيس السيسي في الوقت الحالي، وأن يكون الاستقبال بالشكل غير اللائق، ولكن ظهر العكس: "الرئيس السيسي قال لماكرون ياريت تزورنا في مصر ونرد جزء من الكرم وحفاوة الاستقبال، كان فعلا فيه حفاوة واستقبال جيد، ومباحثات جيدة، ومؤتمر صحفي راقي".

وتابع : "بتفرج على مؤتمر صحفي مش صراع الحضارات لا ، كان فيه حوار الحضارات، الحضارة الشرقية والغربية، كل واحد عنده وجهة نظر ورأي، الأثنين حلفاء، لدرجة أن قناة الجزيرة القطرية قالت الأثنين على قلب رجل واحد، متوافقين بدرجة غير طبيعية".