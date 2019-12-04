أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، وفاة 4 مواطنين مصريين جراء انفجار بمصنع سيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

وقال "هاشم"، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن 20 ضحية من جنسيات مختلفة.

وأكد أن حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية، لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وقدمت وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.