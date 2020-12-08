لمنع الاختلاط.. الأهالي يتبرعون لإنشاء أول مدرسة للبنات في النجيلة

أعلن النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب عن تبرع أهالي النجيلة من العواقل وفاعلي الخير لبناء أول مدرسة ثانوية للبنات في المدينة، لفصل البنات عن البنين، بدلا من تسربهم عن التعليم والحرص على استكمال تعليمهن، لبناء جيل قادر ومتسلح بالعلم.

وتفقد النائب ،اليوم، مبنى مدرسه النجيلة الثانوية للبنات المقام بالجهود الذاتية وهي أول مدرسة ثانويه تقام للبنات، في مركز ومدينة النجيلة، لاستكمال تعليمهن الثانوي دون اختلاط.

وتبرع العمال والبنائين، بمقابل جهودهم في العمل والبناء مساهمة منهم في المشاركة في هذا الصرح التعليمي الذى يخدم بنات النجيلة، ما يعكس حب المشاركة والتطوع في أعمال الخير التي يضرب بها أهالي مدينة النجيلة المثل أمام الجميع من أهالي مراكز ومدن مطروح.

ويساهم أهالي النجيلة في إنشاء هذا الصرح التعليمي، ببناء أول مدرسة ثانوي للبنات، والتي يجرى بها العمل حاليا في البناء، ويحرصون على استكمالها في أقرب وقت لدخولها الخدمة، لتعليم فتيات النجيلة، ومنع تسرب البنات من التعليم، في ظل العادات والتقاليد لقبائل مطروح والتي تمنع اختلاط الفتيات مع الشباب في التعليم الثانوي، ما يضطرهن لعدم استكمال تعليمهن والجلوس في المنزل حتى الزواج.

وأكد النائب أن أهالي النجيلة يقدمون الشكر للداعم الأول للعملية التعليمية بمحافظه مطروح اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم الذي كان له أثر عظيم في الموافقة، لفصل البنات عن البنين ودعمه المتواصل لأهالي النجيلة في مختلف القطاعات التعليمية والخدمية.