محافظ جنوب سيناء يستعرض المشروعات الجديدة بمدينة شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بحضور اللواء محمد عبد الرؤوف، ممثل الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس كرم معوض، إستشاري المشروع، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وممثلي الشركة المنفذة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، مراحل تنفيذ مشروع مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، والذي جرى تصميمه طبقًا للنظم العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وتسليم المبنى خلال عام فقط، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق كافة آليات التحول الرقمي في المبنى، لتقديم الخدمات الحكومية، بهدف التيسير على المواطنين.

وأضاف أن تكلفة المبنى تصل إلى 180 مليون جنيه، ويقع في مكان متميز، وسط عدد من الأجهزة الخدمية، مثل جامعة الملك سلمان، وهيئة الاستثمار، ومكتب العمل ومجمع المدارس، ومحكمة شرم الشيخ، و المدينة الشبابية، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تسعى للنهوض وتطوير المباني الخدمية، لتواكب التطور التكنولوجي، والحضري، بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري استكمال تطوير منطقة السوق القديم، في إطار الخطة الشاملة لتطوير المنطقة، لافتًا إلى أن منطقة السوق التجاري القديم أصبحت مقصدًا سياحيًا لجميع زائري شرم الشيخ، كما جرى تطوير طريق السلام وتوسعه بداية من أمام دلتا شرم، وانشاء باركينج، وأعمال الانارة والتجميل بتكلفة تصل إلى 8.5 مليون جنيه، كما جرى وربط منطقة السوق القديم بمنطقة حي النور، لتسهيل حركة السيارات من وإلى السوق القديم.