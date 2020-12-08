مستقر مقارنة بأمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 8 ديسمبر، وذلك بعد ارتفاعًا بنهاية تعاملات أمس بقيمة 7 جنيهات، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أمس الإثنين.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 918 و920 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 803 و805 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 688 و690 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6424 و6440 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم، الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" صعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار للأونصة.

في حين زاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا المحلل في "آي جي ماركتس" إن "الأسواق تضع في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وينظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع الذهب

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر خلال الشهرين المقبلين سيكون بسبب ارتفاع حالات الزواج في الهند، إذ تمثل الهند 13% من حجم الطلب عالميًا على الذهب، إذ أنّ الاحتفالات والأمطار الموسمية في الهند لديها القدرة على تحرك الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنّ التذبذب العالمي في أسعار الذهب من شأنه أن يُربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأوقية وعمليات الشراء الكبيرة في الأسواق العالمية.

وقدمّ رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصائح للمقبلين على شراء المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.