سطو على كافتيريا بالقليوبية وسرقة شاشة عرض ودراجة نارية

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض حادث سرقة شاشات عرض ودراجة ناريه من كافتريا بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها حيث قام مجهولون بالتسلل إليها فجر اليوم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها بلاغا من صاحب كافتريا بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها يفيد اكتشافه سرقة شاشات عرض ودراجة نارية من داخل الكافتيريا صباح اليوم، تم إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية.

وتوصلت التحريات إلى أن واقعة السرقة تمت فجرا وقام الجناة بسرقة شاشتين عرض ودراجة نارية، وتحفظ العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية على كاميرات مراقبة داخل الكافتيريا وجاري فحصها للتعرف على الجناة والقبض عليهم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.