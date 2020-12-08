ضبط موظف بتهمة إستغلال موقعه الوظيفى وإختلاس كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم
كتب:
الوطن
12:19 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كلابشات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بجنوب الصعيد " قيام (أمين عهدة بإحدى الجمعيات الإستهلاكية – بمحافظة سوهاج) .. بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله وإختلاس كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم عهدته والمسلم إليه لصرفه للمواطنين على البطاقات التموينية بغرض بيعها بالسوق السوداء ، حيث بلغ إجمالى تلك الكميات خلال الفترة محل الفحص بحوالى (95 طن ) .. كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تفنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.