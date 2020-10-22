استولى على 28 ألف جنيه من شخصين.. ضبط موظف بتهمة النصب في الغربية

ضبطت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا في طنطا، صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية، اليوم، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها بالجهات الحكومية.

كانت بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من قبل مواطنين، بقيام صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بالنصب والاحيتال عليهما والاستيلاء على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على توظيف أحدهما ونجل الآخر بإحدى الوظائف الحكومية مدعيًا علاقاته بمسؤولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وأن المذكور مارس نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهما بقوة علاقاته بمسؤولى الدولة وقدرته على إلحاقهما بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 28 ألف جنيه من الشاكيين.

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، ضبطت في وقت سابق، متهماً بالنصب، استولى على 150 ألف جنيه من 3 مواطنين بمحافظة الغربية، بدعوى قدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم المقيم بدائرة مركز شرطة قطور، بممارسة نشاط إجرامي فى الاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى قدره (150 ألف جنيه) من ضحاياه، زاعماً مقدرته على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.