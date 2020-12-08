عميد "صيدلة سيناء" تنفي التسبب في وفاة طالب مصاب بكورونا: لا صحة لذلك

كشفت الدكتورة هالة عثمان المسلمي، عميد صيدلة القنطرة - جامعة سيناء، حقيقة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب بكورونا أجبر على حضور الامتحان رغم إصابته، مؤكدة أن ما يثار لا صحة له.

وأوضحت هالة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة بصدد الإعلان عن التفاصيل كافة، بشأن وفاة الطالب، وما جرى بينه والجامعة خلال فترة مرضه، مؤكدة أنه يجري حاليا اجتماع مع رئيس الجامعة؛ لإعلان بيان رسمي يوضح الأمر حول الواقعة المثارة، مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من معلومات حول القضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه عدد من طلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي في جامعة سيناء، إدارة الجامعة بأنهم أجبروا زميلهم يوسف محمد فياض، على النزول للجامعة، في ظل إصابته بفيروس كورونا، ما أدي لتفاقم إصابته ووفاته.

وتداول الطلاب صورا لمحادثة، زاعمين أنها بين الطالب وعميدة كلية الصيدلة، يوضح من خلالها أنه لا يمكنه الحضور للجامعة، بعد إخباره من قبل الطبيب أنه مشتبه بإصابت بفيروس كورونا، وردت العميدة بضرورة حضوره الامتحان، طالما لا توجد مسحة تؤكد إصابته بالفيروس، وطالبته بارتداء ماسك الوجه في أثناء حضوره.

بعد وفاته بكورونا.. جامعة سيناء تنعى الطالب يوسف فياض

وقبل قليل، نعت جامعة سيناء الطالب يوسف فياض، وتقدمت بخالص العزاء لأسرته، قائلة في بيان لها: "البقاء لله، تنعى أسرة جامعة سيناء ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية -كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".