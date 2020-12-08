انطلاق حملة مكبرة لتعقيم المنشآت التعليمية فى مطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق حملة مكبرة لتعقيم وتطهير المؤسسات التعليمية فى محافظة مطروح، اليوم، تنفيذا للتعليمات الوزارية وبتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "سلامة" إن الحملة بدأت بمدينة النجيلة، من خلال التعاون المشترك بين إدارة النجيلة التعليمية ومجلس الأمناء بالإدارة التعليمية برئاسة فتحي بوعبيسي رئيس مجلس الأمناء بتطهير وتعقيم المدارس التابعة للإدارة، وأكد "سلامة" تطهير وتعقيم مدرستي دوار السبع الابتدائية والإعدادية غرب المحافظة بالتعاون بين الإدارة التعليمية مع مجلس الأمناء وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقدم "سلامة" الشكر والتقدير لرئيس مجلس أمناء إدارة النجيلة التعليمية لتعاونه المثمر مع تعليم مطروح ومساهماته البارزة في تطهير وتعقيم جميع المؤسسات التعليمية بمدينة النجيلة والقري والنجوع التابعة خلال العام الدراسي الحالي لضمان سلامة وأمان العاملين بها.

من جهة أخرى، أعلن اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى العمل فى رصف طريق "سيوة - مرسى مطروح" وإزدواجه بتكلفة نحو مليار و800 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه في يوليه 2022 كأول وأعرض طريق خرسانى فى الصحراء الغربية بطول 300 كم وفق الشروط والمواصفات العالمية لتحمل التريلات الثقيلة.

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا، اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات وأعمال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى فى خدمة أهالى مطروح بعدد من المدن، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد واللواء امون مرتضى رئيس جهاز التعمير ومديرى المديريات والادارات المعنية.

وقال "مرتضى" إنه جارى حفر بئر مياه بسيوة حالياً على عمق 1000متر، وإنتهينا من حفر بئر على عمق 1450 م بقرية جارة أم الصغير بأحدث تكنولوجيا مع عمل حوضين تبريد وإخراج المياه تجاه المنطقة الزراعية بتكلفة 5,6 مليون جنيه مع المراقبة والمتابعة الجيولوجيه له.