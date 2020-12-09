تسهيلات يقدمها "الزراعي المصري" للمواطنين: زراعية واقتصادية وبنكية

يقدم البنك الزراعي المصري من خلال جهاز تنمية المشروعات، حزم تمويلية متنوعة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة بطرق سداد وتسهيلات مختلفة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبين في إقامة وتنفيذ مشروعات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر (جديدة / قائمة)، في مجالات عدة (إنتاجية / خدمية / تجارية).​

أولًا: النشاط الزراعي

- البرامج الزراعية للإنتاج النباتي: مثل تمويل تشغيلي للنباتات الطبية والعطرية الصيفية والشتوية، وتمويل تشغيلي لنباتات ومشاتل الزينة ومشاتل نباتات الفاكهة.

- المشروعات الزراعية للإنتاج النباتي: مثل إنشاء معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وإنشاء وتطوير نظم الري.

ثانيًا: التسهيلات الائتمانية للأنشطة المرتبطة بالزراعة

وذلك مثل مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية، ومشروعات إنتاج العسل، ومشروعات التنمية الريفية والبيئية والتسويق والتصنيع الزراعي.

ثالثًا: التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية الأخرى

ويقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى بخلاف الأنشطة الزراعية التي تم ذكرها وفي مختلف أوجه الاستثمار منها على سبيل المثال: مشروعات النقل والتخزين، ومشروعات المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري.

رابعًا: التسهيلات الائتمانية للأنشطة البنكية الأخرى

وجاءت هذه التسهيلات على النحو التالي:

- السحب على المكشوف/التسهيلات بضمان شخصي/التسهيلات بضمان جهة العمل أو بضمان المرتب.

- تسهيلات بضمان أوراق تجارية/تسهيلات مقابل التنازل عن عقود مقاولات أو توريدات/تسهيلات بضمان رهن عقاري.

- تسهيلات بضمان أوعية ادخارية باختلاف أنواعها/ إعتمادات مستنديه (الجزء الغير مغطى)/خطابات الضمان (الجزء غير المغطى).

- تسهيلات التجزئة المصرفية ومنها: تسهيلات بضمان مرتبات محولة - تسهيلات البطاقات الائتمانية – تسهيلات شراء السيارات الملاكي - تسهيلات بضمان أوعية ادخارية - توصيل الغاز للمنازل والمحال التجارية - تسهيلات الوحدات السكنية (الإسكان الشخصي) - القروض الشخصية بأنواعها والقروض الشخصية لأصحاب المعاشات المحولة على البنك.

خامسًا: مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

​وهي القروض الممولة من مصادر البنك الذاتية وتمنح للشركات بالأغراض والخصائص التالية:

1. قروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة الخضر والبساتين وتعامل بسعر العائد المدعم.

2. قروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة المحاصيل الطبية والعطرية ونباتات الزينة وتعامل بسعر العائد الاستثماري.

3. قروض إنشاء وتشغيل الانفاق الخندقية والصوب الزراعية.

4. قروض الآبار الجوفية.

5. قروض الميكنة الزراعية.

6. قروض استصلاح واستزراع الأراضى وتطوير نظم الري.

المستندات المطلوبة من العملاء

1- السجل التجاري.

2- البطاقة الضريبية والموقف الضريبى و التأميني.

3- القوائم المالية للمشروع لآخر 3 أعوام ( إن وجدت).

4- تراخيص مزاولة النشاط ( وفقا لطبيعة النشاط الممنوح).

5- دراسة جدوى المشروع في حالة المشروعات الاستثمارية.

6- بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها المشروع وفقا لنوع التسهيل الائتماني.