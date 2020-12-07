عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات بالشرقية (صور)

أدلى عروسان بصوتيهما في جولة الاعادة بانتخابات النواب وذلك في لجنة انتخابية بمدرسة عبدالنور عبد الجليل بالوحدة المحلية الظواهرية بمركز الحسينية.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطن الشرقاوي لاصطفافه أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بصوته واختيار من يمثله في مجلس النواب منذ فتح اللجان في الساعه التاسعه صباحا حتي الساعات الاخيره قبل إنتهاء اليوم الأول لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب وغلق اللجان فى التاسعه مساءا وسط جو يسوده النزاهة والديمقراطية والشفافية.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، مناشداً المواطنين الذيم لم يدلوا بأصواتهم الانتخابية سرعه النزول للإدلاء بصوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي قبل موعد غلق صناديق الاقتراع.

وقدم المحافظ الشكر لرجال الدولة لدورهم فى تأمين مقار لجان انتخابات مجلس النواب، وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة، مضيفا أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التى وضعتها قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، والتصدى لأى محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية.