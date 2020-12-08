اشتباه كورونا.. انتظام التصويت في لجنة السنطة بعد استبدال القاضي

شهدت لجنة مدرسة السنطة البلد بمحافظة الغربية اليوم، واقعة الاشتباه في إصابة قاضي بعدوى فيروس كورونا.

وأفاد مصدر داخل اللجنة العامة بالغربية في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى إرسال فريق طبي ونقله لمستشفى زفتى العام عقب ارتفاع درجه حرارته.

كما دفعت اللجنة العامة بقاضي بديل للإشراف على اللجنة الانتخابية، قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ترأس اليوم، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني، بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية.

وأوضح المحافظ، أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحًا فرديًا على 14 مقعدًا، داخل 661 مقر انتخاب بها 1159 لجنة فرعية تحتوى على 3 مليون و451 ألف و331 صوت انتخابي.