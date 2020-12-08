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محمود مسلم

السبت.. بدء الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى

كتب:

الوطن
06:13 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الامتحانات

الامتحانات

تبدأ الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وسيتم إرسال"كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على البريد الإلكتروني بدءا من يوم السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠.

كما سيتم الإعلان عن موقع إلكتروني للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفني على الهاتف والواتس آب.

يهدف الامتحان التدريبي إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

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