"مياه القليوبية": تصنيع أغطية البالوعات من الخرسانة لمواجهة سرقتها
كتب:
حسن صالح
09:43 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
جانب من الأغطية الجديدة
قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة عانت كثيرًا بسبب سرقة أغطية البالوعات التى انتشرت.
وأوضح "مجاهد"، في بيان له اليوم، أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتي، مشيرًا إلى أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة في صناعة الأغطية، لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيرًا إلى أن تكلفة الغطاء الخرساني يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد.
وأوضح رئيس الشركة، أن فريق ورش الصيانة بالشركة اعتمد على القدرات الذاتية للعاملين من خلال إنتاج الأغطية الخرسانية الجديدة، وأثبتت نجاحها وجاري تطويرها باستمرار للوصول لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولًا.
وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانة المسلحة.
في وقت سابق اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بروؤساء القطاعات ومديري العموم، وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددًا من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الاانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.
وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات، والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وفي السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.
وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد استهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه مجاهد روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.