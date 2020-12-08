شبورة مائية وأمطار خفيفة وجو دافئ نهارا.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، حتى الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

وكشف خبراء الأرصاد، أن خلال الأيام الثلاثة القادمة تتكوّن، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويتوقع أن يسود يوم الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

وتزداد فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود يوم الأربعاء والخميس، طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء.

وتتساقط الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم الأربعاء، بينما يوم الخميس تتساقط الأمطار متوسطة السواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح تنشط أقصي الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كل الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 9 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.