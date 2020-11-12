عبدالمنعم سعيد: توقعات بحدوث حرب أهلية في أمريكا

قال عبدالمنعم سعيد المفكر السياسى، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لم يتفاجأ بفوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، لافتا إلى أنه يرجع حدوث صفقة مع ترامب لترك البيت الأبيض بعد أن يحصل على العفو، لافتًا إلى أن ريتشارد نيكسون، خرج من البيت الأبيض في أعقاب فضيحة ووتر جيت بموجب صفقة، بعدما أقنعه عقلاء الحزب الجمهوري.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس: "ما نراه الآن من ترامب ليست مفاجأة بالنسبة لنا، وهذه انتخابات هي الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأن بها نوع من الصدام بين شقي الرحى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لم يحدث من قبل أن يحصل مرشح على 77 مليون صوت مثلما حصل عليها بايدن بينما حصل على ترامب على 72 مليون صوت وهم أنصار متعصبون للغاية لأنهم يمينيون قوميين، أما أنصار بايدن ليبراليون يتخيلون أنه في الإمكان استئناف فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما مرة أخرى".

وأوضح، أن ما كان يخشاه الأمريكيون، أصبح أمرا واقعا خلال الانتخابات الرئاسية الحالية، وأن هناك من أفرط في حالات التشاؤم لمستقبل الولايات المتحدة بسبب هذه الانتخابات، إذ أنه قرأ بعض التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث حرب أهلية وتشبه الوضع الذي تعيشه أمريكا الآن بالحرب الأهلية في لبنان.

وواصل: "التناقض شديد والآن نسمع عن أزمات هناك، وهل تحدث مليونيات على طريقة الربيع العربي أم أن بضعة الآلاف من ترامب سينزلون الشوارع للتعبير عن آرائهم بسلمية ثم يعودون إلى منازلهم مرة أخرى".