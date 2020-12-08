تكدس المواطنين أمام اللجان قبيل إغلاق باب الانتخاب بالقليوبية

شهد محيط اللجان بمدينة قليوب تكدسا وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين مع الساعات الأخيرة قبيل غلق اللجان في اليوم الأخير لإجراء جولة الإعادة في دائرتي قليوب والقناطر الخيرية التي تجري علي المقعد الثالث بالدائرة.

وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل وسط أجواء انتخابية تتسم بالمنافسة بين المرشحين.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

وفي وقت سابق ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظ والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات.

وأكد على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

في وقت سابق ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظ والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات .

مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات ،ومشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء