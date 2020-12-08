اللجنة العلمية لكورونا: نسب الشفاء بالبروتوكول المصري مرتفعة للغاية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الاجتماع مع رئيس الوزراء اليوم لم يبحث وضع بروتوكول جديد لعلاج مصابي كورونا، ولكن بحث تحديث البروتوكول، خاصة أن نسب الشفاء من البروتوكول المصري مرتفعة للغاية.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الاجتماع أشار إلى أنه إذا لم تنته اللقاحات في أسرع وقت سنشهد زيادة في الإصابات، "إن شاء الله الزيادة دي متكونش في الحدود العالية، بس لازم نكون جاهزين إن ممكن يبقى فيه زيادة، وعشان مايبقاش فيه زيادة لازم نراجع كل يوم احنا ماشيين إزاي".

وأشار إلى أنه يوجد بعض الأدوية التي كانت آثارها الجانبية قوية نسبيا، وهناك أدوية التي أثبتت فاعليتها وفقا للدراسات المصرية أو العالمية، وكان لابد من إضافتها في البروتوكول، كما جرى تقسيم جديد للحالات، فإضافة للبسيطة والمتوسطة والشديدة، جرى إضافة حالات شديدة الخطورة، نظرا لأن التعامل معها يكون بشكل معين.

ووجه الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واصفا تعاونها بالقوي للغاية، مشيدا باستجابتها لطلبهم بجلب أجهزة تستخدم لدعم الأكسجين وليس لدعم التنفس الصناعي، نظرا لتوفرها في كل مستشفيات العزل والصدر والحميات.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة وجهت رسالة اليوم بأن 70% من أجهزة التنفس الصناعي غير مستخدمة، و67% من الأسرة خالية، وإذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية سنتجاوز الفترة المقبلة، وحتى ينتهي سباق اللقاحات، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تختار لقاحا إلا بعد التأكد من أنه فاعل وآمن.