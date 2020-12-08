حسام حسني: لن ننساق وراء الدعاية الإعلامية لبعض لقاحات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر لن تنساق للدعاية الإعلامية لبعض لقاحات كورونا، وليس معنى أن لقاحا يتبع شركة معينة، أو له بعض الآثار يطبق على باقي اللقاحات، لأن أنواع اللقاحات لفيروس كورونا، إما تكون غير نشطة أو محملة على فيروس أو جزء جيني.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن اختيار اللقاح لن يكون بسبب الاسم، ولكن عن طريق تقنية إنتاج اللقاحات، ومصر تهتم بكل اللقاحات وليس لقاحا بعينه فقط، وأنجح بروتوكول هو الوقاية.

وتابع: "يجب اتباع الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء سباق لقاحات كورونا، وعلى كبار السن أن يتعاملوا مع الإنفلونزا على أنها كورونا وعليهم أن يجروا إشاعات وتحاليل ثم مسحة، والذهاب إلى المستشفيات للحصول على شنطة العزل المنزلى التى بها كل الأدوية المقررة".