محافظ القليوبية يرصد 20 مخالفة للمتغيرات المكانية ويحيلها للنيابة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها نائبه الدكتور سمير حماد، شملت المرور علي مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتفقد المحافظ ونائبه 20 متغيرا مكانيا بقرى بتمدة بمركز بنها وكفر أبو جمعه وبلقس وزاوية النجار بقليوب وأبو الغيط بالقناطر الخيرية وسرياقوس والقلج بالخانكة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالحزم في هذا الملف والرد علي المتغيرات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة والإحالة إلى النيابة العسكرية مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطة التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولا بأول وعدم الانتظار حتي تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية .

يذكر أن منظومة الاقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، داخل المدن والاحياء والقري.

وعلى هامش الجولة، طالب المحافظ بإزالة عدد من الإشغالات والباعة الجائلين بطريق ترعة الاسماعيلية بنطاق الوحدة المحلية بسيرقاوس وأكد المحافظ أنه سيتم تكثيف الحملات بشكل يومي لعدم عودتها مرة أخرى، كما سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية الاضرار بالمواطنون، كما كلف رئيس مدينة الخانكة بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.

كما تفقد المحافظ أعمال استكمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بمدينة قليوب وعلى الطريق الزراعي في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 مليون و700 ألف جنيه، حيث سيتم توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة .

ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادا لموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.

من جهة أخرى، تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مركز تدريب الشركة، يرافقه الجولة المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، والعميد علاء الدين سالم، رئيس قطاع الموارد البشرية والعميد حسني عبدالفتاح مدير عام الأمن ومنى معاذ مدير عام التدريب، لمتابعة سير العملية التدريبية بمركز التدريب وقياس مردود التدريب علي المتدربين ومدي الإستفادة من البرامج التدريبية.

واستمع مجاهد إلى آراء العاملين أثناء انعقاد الدورات التدريبية، وتقييمهم لنوعية الدورات التى تدرس بالمركز ومقترحات التطوير، وأوضح أن منظومة التدريب بالشركة تهدف إلى الإرتقاء بمستوى آداء العاملين بالشركة، كما شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازيه اللازمة لمواجهه فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامة.

وأثنى المهندس مصطفى مجاهد على أداء مركز التدريب والعاملين به ، لتحقيق الاهداف الطموحة في تنمية مهارات ومعارف العاملين ، كما أشاد بالجهود المبذولة بالنشاط التدريبي للوصول إلى هذا المستوى المتميز، وحث على الاستمرار على نفس المستوى. وتقدم بالشكر لفريق العمل، وأعرب عن سعادته لوصول المركز لتلك المكانة.