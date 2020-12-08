ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 811 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، في محلات الذهب بالأسواق المصرية، وتراوحت الزيادة بين 7 و10 جنيهات في الجرام الواحد، وكانت شهدت أسعار الذهب في الأشهر القليلة الماضية، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 925 و927 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 809 و811 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 693 و695 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و488 جنيه.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.