حسام حسني:يجب اللجوء للطبيب إذا استمر البرد 24 ساعة دون استجابة للعلاج

وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، نصيحة للمواطنين بعدم الإهمال في أي عرض ظهر لهم، قائلا: "مفيش حاجة اسمها دور برد عادي جالي سنين فاتت"، لافتا إلى أن أي دور برد عادي استمر أكثر من 24 ساعة لا يستجيب للأدوية التقليدية، يجب اللجوء لطبيب متخصص، والذي بدوره سيطلب حزمة من الفحوصات والتحاليل، هي من ستؤكد إن كانت تلك الأعراض إنفلونزا أو كورونا.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه إذا ثبت بإصابته بكورونا سيتم تقييم الحالة، هل هي متوسطة أو بسيطة أو شديدة، وعلى هذا الأساس سيتم أخذ البروتوكول العلاجي، وفقا لتاريخه المرضي، فالبروتوكول يختلف من مريض لآخر، مؤكدا أن البروتوكول ليست ورقة تنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها شيء ديناميكي تحدد وفق حالة المريض.

وأوضح أن التقييم الجديد للبروتوكول المصري وأعلن عنه اليوم تم تقسيم للحالات "ما قبل التشخيص" لحالات مشتبهه وحالات محتملة وحالات مؤكدة، لافتا إلى أن الحالات المشتبهة تعني أن الشخص لديه تغييرات في الأشعة أو التحليل مع أعراض، وهنا يبدأ العلاج وأخذ مسحة، وإذا كانت سلبية لابد من أخذها مرة ثانية بعد 48 ساعة.

وأكد أن المسحة لها قيمة قوية لكن طريقة ومدة أخذها أيضا مهم، وهي مهمة في التشخيص لكن ليست مهمة في المتابعة وحالات محتملة أي الشخص يعاني من أعراض فقط، وحالات مؤكدة.