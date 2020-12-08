رئيس الصدر بقصر العيني: لو جالك برد خفيف متستبعدش إنه كورونا

كشف دكتور يسري العقل، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، أن أي أعراض للبرد يشعر بها الشخص في هذا التوقيت، حتى ولو خفيفة، لا يستبعد أن يكون أصيب بفيروس كورنا المستجد.

وأكد "العقل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن في هذه الحالة يجب التحليل، للاطمئنان ومعرفة سبب هذه الأعراض التي يشعر بها، وليس الإتيان بأدوية البرد والجلوس في البيت، على اعتبار ان ذلك سيشفيه.

وتابع: "أي أعراض أنفلونزا، كدرجة حرارة مرتفعة أو كحة أو التهاب في الزور، أو حتى شوية رشح وزكام، لا تستبعد إنها كورونا".

وأوضح أستاذ الامراض الصدرية، أنه ليس هناك أي ضرر على من يشعر بهذه الأعراض في أخذ أدوية الكورونا، حتى ولو ثبت بعد تحليله أنه غير مصاب بكورونا، قائلا "فميش أي مشكلة خالص أن اعالج عيان البرد بأدوية كورونا، حتى لو معمليشي مسحة".

وكانت قد نقلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 4 محاور رئيسية لإنهاء وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في الاجتماع، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في أثناء كلمته بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حدد 4 مجالات رئيسية لإنهاء الفيروس، وبناء عالم ما بعد الوباء، وهي الاستثمار في "اللقاحات، والتأهب للوقاية من الجائحة التالية، والصحة"؛ إذ ينفق العالم 7.5 تريليون دولار على الصحة كل عام، ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرة إلى أن معظم هذا الإنفاق يحدث في أغنى البلدان، وهو موجه بشكل غير متناسب لعلاج الأمراض، بدلا من تعزيز الصحة وحمايتها.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المجال الرابع هو الاستثمار والتعاون مع جميع الجهات لحماية المستقبل.