الدريني: الدول الخالية من الصدامات غير فاعلة أو كسولة

قال الكاتب الصحفي أحمد الدريني، إنَّ تحالفات العالم أصبحت شديدة التعقيد والتركيب، مبينًأ أنَّ هناك توافق بين مصر وفرنسا في أكثر من ملف مثل الحرب على الإرهاب، وملف الإسلام السياسي، والملف الليبي، حيث لا يوجد دولة لها ثقل في المنطقة لهذه الملفات سوى مصر.

وأضاف "الدريني"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنَّ هناك بعض الملفات حدث فيها مؤخرًا توترات مثل الرسوم المسيئة للرسول، إذا توقع البعض بأن مصر قد تشتبك أو ن يحدث توترًا في المؤتمر الصحفي بين الرئيسينـ لكن من الطبيعي أن يدرك الجميع أن مصر في القلب من العالم الإسلامي، والدول التي لا يوجد بينها صدام هي دولة غير فاعلة أو كسولة أو ليس لها علاقة ببعضها البعض مثل مثلا علاقة جنوب أفريقيا مع النرويج.

وأشار إلى أنَّ أول شيء يبحث عن الإعلام بشكل عام هي المشكلات، وليست التوافقات، وإذا لم تحدث مشكلة يبحث الإعلام عن أسباب عدم حدوث ذلك، وهذا ليس عيبًا.

وأكّد أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا سيكون لها انعكاسات هامة في المنطقة، حيث أن فرنسا شريك أوروبي قوي وفاعل للملف العالمي، ومصر من خلالها أرسلت رسائل في الملف الليبي وتركيا وأطراف عربية أخرى، في مؤتمر صحفي جيد وقوي.

ولفت إلى أنَّه رغم إصدار وزارة الخارجية الفرنسية منذ أقل من 20 يومًا بيان ردت عليه مصر بلهجة حادة، إلا أنَّ الرئيسين اجتمعا واتفقا على بعض الملفات وهناك تبادل ودي وحميم بينهما في نهاية المطاف، وكلما طوّرت مصر علاقتها مع شريك له طابع جاد، سيؤدي ذلك لزيادة شرعية ممارسات كثيرة في الداخل أو الخارج على أصعدة مختلفة.