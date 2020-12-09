اللجنة العامة: فوز المستقل محمد البنا على النائب عيد هيكل بدائرة المرج

أعلن المستشار عبدالباسط الشاذلي، رئيس اللجنة العامة لدائرة المرج، البيان الإحصائي لجولة الإعادة التي جرت بين كل من عيد هيكل، النائب الحالي عن الدائرة، مرشح حزب الوفد، ومحمد رضا البنا، المرشح المستقل، بحصول الأخير علي 18616 صوتا، فيما حصل منافسه على 12890 صوتا.

وأوضح "الشاذلي" أن إجمالي عدد المصوتين في جولة الإعادة بلغ 34326 صوتا، بينهم 3156 باطلا.

يشار إلي أن دائرة المرج خصص لها مقعدين بمجلس النواب، حصل أحمد علي، مرشح مستقبل وطن، على المقعد الأول خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بدائرة المرج نحو 429 ألف ناخبا، موزعين على 75 لجنة فرعية بـ27 مقرا انتخابيا.