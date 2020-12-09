مستقر مقارنة بأمس.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-12-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 9 ديسمبر، وذلك بعد ارتفاعًا بنهاية تعاملات أمس بقيمة 7 جنيهات، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أمس الثلاثاء.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 925 و927 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 809 و811 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6472 و6488 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا وصل إلى ذروته منذ أسبوعين اليوم، الأربعاء، وذلك يرجع إلى اتفاق الأمريكيين بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب أول أمس وفقًا لقناة "روسيا اليوم" صعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار للأونصة.

في حين زاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وتحرص الكثير من دول العالم في الوقت الراهن على فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وينظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أوضح وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بالقاهرة، إنّ الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر خلال الشهرين المقبلين سيكون بسبب ارتفاع حالات الزواج في الهند، إذ تمثل الهند 13% من حجم الطلب عالميًا على الذهب، إذ أنّ الاحتفالات والأمطار الموسمية في الهند لديها القدرة على تحرك الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنّ التذبذب العالمي في أسعار الذهب من الممكن يجعل هناك ارتباك في عمليات الشراء التي تتم في الإسواق، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأوقية وعمليات الشراء الكبيرة في الأسواق العالمية.

وقدمّ رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصائح للمقبلين على شراء المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، بضرورة الحرص على شراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، وذلك لتجنب الخسارة في سعر المصنعية، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.